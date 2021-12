Tour de France: Marc Hirschi remporte la 12e étape, Roglic reste en jaune

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a conservé le maillot jaune après cette étape accidentée mais sans conséquence sur le haut du classement.

Hirschi, qui court pour la première fois le Tour sous le maillot de l'équipe Sunweb, a battu d'une cinquantaine de secondes le Français Pierre Rolland, en avant-garde d'un groupe de poursuite réglé par le Danois Soeren Kragh Andersen, un coéquipier du Suisse, qui prend la troisième place.

Passé près de la victoire à deux reprises depuis le départ de Nice, Hirschi s'est imposé cette fois en attaquant à 28 kilomètres de l'arrivée, dans l'ascension du Suc au May, une côte sévère qui domine le massif des Monédières.

Champion du monde espoirs 2018, le Suisse s'était incliné face à Julian Alaphilippe à l'arrivée de la deuxième étape à Nice. Il avait aussi frôlé le succès dimanche dernier dans la seconde étape pyrénéenne, à Laruns, où il avait été repris à l'approche de l'arrivée (3e).

Le dernier succès d'un coureur suisse dans le Tour datait de 2012, quand Fabian Cancellara, un voisin de Hirschi, avait gagné le contre-la-montre d'ouverture à Liège (Belgique).

Dans cette étape, la plus longue de l'épreuve avec 218 kilomètres, l'échappée, formée à l'occasion d'une première heure menée tambour battant, a réuni 6 coureurs (Erviti, L. L. Sanchez, Politt, Walscheid rejoints par Asgreen et Burgaudeau). Mais la poursuite de l'équipe Bora a limité l'écart à deux minutes jusqu'à la jonction à 42 kilomètres de l'arrivée, suivie d'une rafale d'attaques.

Un groupe (Soler, Schachmann, Pacher, Benoot, K. Andersen, Hirschi) a fini par se dégager dans l'avant-dernière côte du parcours. Mais la décision s'est faite dans le mur du Suc au May, sur le démarrage de Hirschi qui a forcé l'allure, descente comprise.

Derrière lui, Julian Alaphilippe, finalement retardé par un problème mécanique aux abords de l'arrivée, s'est démené au sein d'un groupe qui est resté à une cinquantaine de secondes.

Le peloton, avec les favoris, est arrivé avec un retard supérieur à deux minutes.

Vendredi, la 13e étape, entre Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme) et le Puy Mary (Cantal), présente le dénivelé le plus important de cette édition, 4400 mètres, au long des 191,5 kilomètres. Sept ascensions figurent sur le parcours qui se conclut par la montée jusqu'au Pas de Peyrol, très raide dans sa partie finale et classée en première catégorie.