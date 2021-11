Un cas de Covid-19 a été confirmé à l'école Jean-Vilar à Ifs. Il s'agit d'un enfant scolarisé en petite section de maternelle. Par précaution, l'Education nationale et l'ARS ont demandé aux 27 élèves de cette classe et au personnel ayant été en contact avec l'enfant de rester à domicile à partir de jeudi 10 septembre et ce, jusqu'au vendredi 18 septembre.

L'école, elle, reste ouverte. Toutes les personnes confinées seront dépistées avant leur retour à l'école.