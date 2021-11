[Vidéo]. Rachat du SM Caen et mercato du HAC au cœur du Club Foot

Pour sa seconde levée de la saison, l'émission Club Foot est allée de part et d'autre de la Seine pour traiter de l'actualité du SM Caen et du HAC.

Côté Malherbiste, analyse du rachat du club, état de grâce pour les nouveaux dirigeants et match à Rodez au programme.

Côté Havrais, on a parlé mercato, Guingamp et surtout foot féminin avec les débuts réussis de la troupe de Thierry Uvenard.

Sans oublier le foot régional et les immenses difficultés dues aux protocoles Covid.

Avec autour de Sylvain Letouzé cette semaine, Julien Caillard (RTL), Marc Aubault (Le Courrier Cauchois) et Maxime Lenormand (Malherbe Inside).