Manche. La gendarmerie lance un appel à témoins pour disparition inquiétante

La gendarmerie de la Manche lance un appel à témoins ce lundi 7 septembre, pour la disparition inquiétante d'un homme, un ressortissant roumain, dont les proches n'ont plus de nouvelles depuis le jeudi 3 septembre.

Ce jour-là en fin d'après-midi, cet homme séjournant au camping Le Cormoran à Ravenoville s'est rendu en bordure de mer à proximité du camping. Il n'est pas réapparu depuis.

L'homme, âgé de 32 ans, mesure 1,78 m et est dégarni au niveau du front. Il était vêtu à ce moment-là d'un survêtement de couleur noire avec l'inscription "POLO" en blanc sur les manches et sur le pantalon, il portait des baskets bleues et une sacoche autour de la taille.

Un appel à témoins est lancé pour la disparition d'un ressortissant roumain au camping de Ravenoville. - Gendarmerie de la Manche

La gendarmerie de Sainte-Mère-Église, en charge de l'enquête, recherche des témoins qui auraient pu apercevoir cette personne depuis sa disparition. Si vous avez des informations permettant de faire avancer l'enquête, vous appelez le 17 ou le 02 33 21 72 00, numéro de la brigade de Sainte-Mère-Église.