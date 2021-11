Caen. Des nouveautés pour les gourmands

Commerce. Tendance Ouest vous présente les nouveautés côté commerces à Caen et dans son agglomération : ouverture, changement de propriétaire, nouvelles activités, rafraîchissement, etc. Cette semaine, cap sur un nouveau bar à tapas dans le Vaugueux, une boulangerie qui mêle tradition et snack et des after work dans un restaurant.