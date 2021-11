Bonne table à Caen. Le Mug, un coffee-shop dans une ambiance cosy 

C'est dans un ancien salon de coiffure qu'Estelle Chanu, Damien Salomé et Alexis Bagot ont décidé d'installer leur coffee-shop Le Mug. Un endroit cosy que la jeune femme a redécoré avec goût. Ouvert le mois dernier, le Mug c'est un projet porté par trois amis de longue date. "Nous avons tous travaillé dans des restaurants et cafés dans des endroits différents. Nous souhaitions monter notre propre affaire", raconte joyeusement Estelle Chanu. Tandis qu'Alexis Bagot cuisine, Estelle Chanu sert les clients et Damien Salomé, formé en tant que barista s'occupe de la réalisation des boissons : "j'ai suivi une formation pour apprendre à faire de bons cafés, lattés ou encore cappuccino."

Coffee-shop en journée et déjeuner salé à midi

"Nous proposons deux plats par semaine, dont un végétarien. La carte change tous les mercredis", poursuit le cuisinier Alexis Bagot. Au menu ce midi-là, une panzanella, un plat d'origine italienne, composé de pain trempé dans de la tomate, accompagné d'une buffala très crémeuse et de légumes de saisons. Une assiette gourmande mais légère pour un midi qui prolonge parfaitement l'été. C'est avec une bière locale "Au pré de ma blonde", que j'ai dégusté mon plat. Le Mug propose une formule, entrée plat et café pour seulement 15 euros, je me suis donc laissée tenter par un de leurs délicieux desserts. Banofee, cheesecake ou encore gâteau chocolat caramel cacahuète, le choix était bien difficile. J'ai choisi une pavlova à la framboise, un dessert à base de meringue et de fraises. Un vrai délice. Restauration de midi à 15 heures, mais coffee-shop, le reste de la journée. "Nous souhaitons proposer un large choix de gâteaux, près de huit choix différents à ce jour. C'est beaucoup de travail, mais il y a du choix", termine Estelle Chanu.

Pratique. Le Mug, 64 rue Saint-Pierre à Caen. 07 82 20 22 53. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures.