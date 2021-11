Caen. Dulcie, la guitare miniature et nomadeunique au monde

C'est dans le garage de sa maison, près de la rue de Bayeux, que tout a commencé. Musicien et bricoleur, Benoît Van Den Driessche a réuni ses deux passions pour créer ses premières guitares en bois. Est arrivée quelques mois après, en janvier 2016, la Dulcie, une guitare miniature. "J'avais envie de créer un instrument pour moi, que je puisse emmener partout", explique ce Caennais de 54 ans.

Une guitare "pocket" pour voyager

Cette guitare, qui doit son nom à dulcimer, les premiers instruments en cordes pincées en forme de 8 du XVIIIe siècle, est unique au monde. Fabriquée en Normandie, elle est petite et compacte. Elle a quatre cordes et ne mesure pas plus de 47 cm de long. "Il fallait qu'elle fasse moins de 50 cm de long pour passer dans les bagages cabines d'un avion", dit-il avec enthousiasme.

Au guidon de sa Harley Davidson, Benoît Van Den Driessche y voyait aussi un côté pratique. "Emmener une guitare classique sur une moto, cela a toujours été compliqué. Il y a une prise de vent énorme, explique le musicien. Je voulais pouvoir mettre la guitare dans les sacoches de ma moto." De là est née cette guitare nomade unique en son genre. Elle s'accorde comme une guitare, un Yukulele, un banjo ou encore un violon et peut même servir de percussion. Pour sa fabrication, il fait appel à des luthiers du coin. La dulcie originale en bois s'est déclinée en aluminium ou en résine avec de multiples couleurs. Benoît a imaginé cinquante références différentes, mais toutes avec les mêmes caractéristiques. "La dulcie est très solide. Elle est tellement compacte que la caisse de résonance est petite." Si elle peut être utilisée de façon acoustique, il convient généralement d'utiliser un micro piezo ou des micros magnétiques. En plus d'être atypique, la dulcie dégage un son très spécifique. "Elle résonne comme les guitares des années 80, avec un son très cristallin".

"Je rêve que M l'utilise en concert"

Ce son, ce concept, sa forme et son originalité ont tout de suite séduit Pacôme Emmanuel, gérant du magasin Music' Hemann à Caen. Il est son distributeur officiel. Déjà 500 exemplaires ont été vendus en France, mais aussi à travers le monde comme en Norvège, en Suède, aux Etats-Unis, à un prix minimum de 139 €. L'instrument a aussi tapé dans l'œil de plusieurs musiciens locaux à renommée internationale, comme Jahen Oarsman ou encore Olivier Durand, le guitariste d'Elliott Murphy. "Si M pouvait l'utiliser sur scène, je serai ravi", se permet de rêver Benoît.