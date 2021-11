Calvados. Le port du masque obligatoire aux abords de certaines écoles

Mardi 1er septembre, c'est l'heure de la rentrée des classes pour les élèves de primaires collèges et lycées. Lundi 31 août, le préfet du Calvados a décidé de prendre des arrêtés pour rendre le port du masque obligatoire aux abords de certains établissements scolaires. A Caen, Deauville et Ifs, le port du masque est obligatoire aux abords de toutes les écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. A Ouistreham, la rue Lefoulon-Hébert, où se trouvent les écoles Briand, Charcot et Coty, est concernée par cet arrêté. A Douvres-la-Délivrande, ce sont l'école maternelle Jacques-Prévert et l'école primaire Marie-Curie qui sont concernées et enfin à Cabourg, l'école maternelle Charles-Perrault, l'école élémentaire Jean-Guillou, l'école primaire Saint-Louis et l'espace jeunesse.

Cette obligation concerne les personnes de plus de 11 ans, ne s'applique que lors de l'entrée et de la sortie des écoles et est valable du mardi 1er septembre au vendredi 16 octobre inclus, soit jusqu'aux vacances de la Toussaint.