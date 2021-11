Seine-Maritime. Une rentrée un peu particulière pour les collégiens

Ce sera forcément une rentrée un peu différente des autres, mardi 1er septembre. A Saint-Pierre-de-Manneville, Emmanuelle Barreau, mère de Quentin, collégien de 15 ans, a été informée par mail des différentes dispositions liées à la crise sanitaire. "On sait que c'est port du masque toute la journée et nettoyage des mains au gel obligatoire. On nous a aussi dit qu'il fallait porter le masque aux abords du collège", explique-t-elle. Pour le reste, les informations tomberont au fil de l'eau et évolueront en même temps que la situation sanitaire. Cette rentrée en présentiel est en tout cas bien accueillie par cette mère de famille qui a pu voir la limite de l'école à la maison. "C'est un soulagement pour l'apprentissage. Après les restrictions, c'est pour tout le monde pareil."

"On va vouloir l'enlever, ça va être énervant !"

Quentin, lui, est un peu moins pressé de reprendre. "Ce n'est pas que ça me dérange de retourner en cours, mais le masque, ça va être compliqué. On va vouloir l'enlever, ça va être énervant !" Le jeune homme se pose aussi des questions sur la cantine. "Dans la queue, on est les uns sur les autres. Là, je ne sais pas comment ça va se passer."

Pour ce qui est des masques, Quentin en avait reçu deux en tissus lorsqu'il est retourné en classe après le confinement. Un nouveau doit lui être distribué dans son établissement, financé par le Département de Seine-Maritime, comme pour l'ensemble des collégiens dans le public et dans le privé.