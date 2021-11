Normandie. Deux chevaux mutilés dans un centre équestre : une plainte déposée

Triste nouvelle pour le club hippique de Deauville. Comme partout en France depuis le début du mois d'août, le centre équestre a été victime d'agressions sur ses chevaux. Deux chevaux ont été mutilés.

Une enquête en cours

Le club hippique a décidé de porter plainte au commissariat de Deauville vendredi 28 août. "On a prévenu tous les entraîneurs et les centres équestres du coin" appelle à la vigilance le maire de la ville, Philippe Augier. Une enquête a été ouverte et le parquet de Lisieux avisé par cet incident. "Les chevaux ont été soignés", rassurent les services de gendarmerie. "Il ne faut pas hésiter à signaler tout fait anormal à la brigade de gendarmerie locale ou en appelant le 17", ajoute le commandant Christophe Junqua.