Orne. Masque en entreprise : le "Siroteur", la solution pour aller à la machine à café

Difficile équation, le mardi 1er septembre, pour les salariés : le port du masque devient obligatoire en entreprise, alors comment faire à la machine à café ? Un Ornais a sans doute la solution. À Rémalard dans le Perche, Raymond Dalaise-de-Berre, 67 ans, a eu une idée simple : pour boire tout en portant un masque, il suffit de faire un trou dedans ! Dans son masque en tissu, qu'il a appelé Le Siroteur, "j'ai intégré un œillet métallique qui permet de boire avec une paille", explique-t-il, soulignant " ce masque peut aussi être très utile aux fumeurs, le trou est assez gros pour une cigarette." En dehors des pauses cigarettes ou des pauses-café, un petit voile obstrue l'orifice laissé par l'œillet. Et il est allé plus loin en intégrant un zip sur un masque : ouvert, on mange ; fermé, on se protège. Et l'idée continue de faire son chemin, avec un 3e prototype "avec un rabat étanche par Velcro, qui va être fabriqué à base de matériaux Afnor, et qui va être déposé". Il est actuellement sur le banc d'essai et devrait être commercialisé, courant septembre, dans les bars et les restaurants.

