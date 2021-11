Normandie. Transports : une nouvelle offre regroupe les abonnements pour faire des économies

En Normandie, environ 30 % des usagers du train prennent aussi les transports en commun, pour se rendre à la gare ou en repartir. C'est en partant de ce constat que le syndicat mixte Atoumod a concocté une nouvelle offre commerciale : Connexités. Ce nouveau dispositif, qui entrera en vigueur le mardi 1er septembre, se veut "plus simple et plus économique" pour ceux qui cumulent plusieurs abonnements.

Des réductions pour les usagers

Concrètement, ce sont 15 collectivités locales qui se sont rassemblées : la Région avec la SNCF, Twisto pour la communauté de Caen-la-Mer, les réseaux Astuce et Lia pour les métropoles de Rouen et du Havre… En tout, ce sont 120 voyages qui sont possibles dans une grande partie de la région, à l'exception notable de l'Orne, qui n'a pas encore suivi le mouvement, et de la Manche, où seules Coutances et Carentan sont de la partie pour le moment.

Pour son lancement, le service quadrillera bien l'Eure et la Seine-Maritime. Pour l'ancienne Basse-Normandie, le travail se poursuit pour intégrer d'autres agglomérations. - Région Normandie

Les clients, via une carte ou une application, pourront voyager à l'infini dans les agglomérations de départ et d'arrivée, mais aussi entre les deux. "C'est un dispositif unique en France, précise Cédric Morel, le directeur d'Atoumod. Mais on a des exemples en Suisse et en Allemagne." Selon lui, le principal intérêt de Connexités est économique pour les utilisateurs : "Ils bénéficient d'une réduction, en moyenne selon les trajets, de 10 % par rapport au cumul des titres de trains et des titres urbains."

L'objectif avoué de la démarche est de faire venir de nouveaux clients dans les trains. Avec un exemple précis en tête : "Entre 2015 et 2019, nous avons expérimenté le dispositif sur la ligne Rouen-Évreux. Par exemple, nous avons doublé la fréquentation avec 100 % d'usagers en plus entre Rouen et Val-de-Reuil", conclut Cédric Morel.