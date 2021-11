Calvados. Des restrictions d'eau à cause de la sécheresse

A la suite des faibles précipitations au printemps, les sols sont secs dans le département du Calvados. Compte tenu des faibles ressources en eau, malgré les orages de la semaine passée, des restrictions d'eau sont à prévoir. Le bassin versant de la Vire est placé en alerte sécheresse et l'ensemble du département du Calvados en vigilance sécheresse.

Au niveau du secteur de la Vire, entre 10 heures et 20 heures l'arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins, des stades, des terrains de golf, des pistes hippiques, etc. est interdit. L'irrigation des cultures agricoles est limitée à cinq nuits par semaine, de 18 heures à 10 heures. Il est interdit également de laver sa voiture ou de remplir sa piscine. Enfin, il est également demandé de réduire sa consommation personnelle.

Les communes concernées sont : Beaulieu, Beaumesnil, Le Bény-Bocage, Brémoy, Burcy, Bures-les-Monts, Campagnolles, Campeaux, Carville, Champs-du-Boult, Chênedollé, Coulonces, Courson, Le Désert, Estry, Etouvy, La Ferrière-Harang, Fontenermont, Le Gast, La Graverie, Landelles-et-Coupigny, Maisoncelles-la-Jourdan, Malloué, Le Mesnil-Benoist, Le Mesnil-Caussois, Mesnil-Clinchamps, Le Mesnil-Robert, Montamy, Mont-Bertrand, Montchamp, Montchauvet, Pierres, Pont-Bellanger, Pont-Farcy, Presles, Le Reculey, Roullours, Saint-Aubin-des-Bois, Saint-Charles-de-Percy, Saint-Denis-Maisoncelles, Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont, Saint-Manvieu-Bocage, Sainte-Marie-Laumont, Sainte-Marie-Outre-l'Eau, Saint-Martin-des-Besaces, Saint-Martin-Don, Saint-Pierre-Tarentaine, Saint-Sever-Calvados, Sept-Frères, Le Theil-Bocage, Le Tourneur, Truttemer-le-Petit, Vaudry, Viessoix, Vire.