Les motards en colère ont défilé à Rouen

Comme partout en France, la nouvelle montée au créneau des motards reposait sur le rejet d'un contrôle technique que souhaite mettre désormais en place la Commission européenne pour leurs engins. Les pilotes s'étaient donné rendez-vous sur les quais de la rive gauche, non loin du Conseil général, afin de former trois cortèges destinés à manifester devant des centres de contrôle technique. Aucun incident notable n'a été signalé. Des passants et riverains s'interrogeaient cependant sur le bien-fondé de cette revendication qui vise à mettre à égalité, face aux risques, automobilistes et motocyclistes, certains s'étonnant même que cette mesure n'ait pas été déjà prise pour ces derniers.

