Près d'Alençon. Sur la route des 24 heures du Mans moto, les passionnés se rassemblent sur une aire d'autoroute

En Normandie, on se rend rarement aux 24 heures du Mans moto sans s'arrêter quelques instants sur l'aire de la Dentelle. "Je m'arrête ici chaque année, c'est une tradition, confie Mickaël Liégard, qui fait le déplacement jusqu'au circuit Bugatti depuis plus de 10 ans. On peut en profiter pour aller chercher des tests d'alcoolémie et s'informer sur la route. C'est très important", poursuit le motard.

Située le long de l'A28, près d'Alençon, cette aire d'autoroute accueille systématiquement un relais motard pour les passionnés qui se rendent au Mans. "C'est la journée de la moto, sourit Yannick Ringot. L'autoroute gratuite, c'est très sympathique et puis ça permet peut-être de désengorger les villes. On ne va pas se mentir, les motos font du bruit", poursuit-il.

"L'esprit motard"

De son côté, Martin Ferton se déplace avec son fils âgé de 8 ans. "Il y a vraiment une histoire de transmission. Je faisais cette route avec mon père il y a 30 ans donc s'arrêter ici, c'est un vrai plaisir retrouvé. J'espère que ça va lui créer des souvenirs. Ce que j'aime, c'est cet esprit motard, cet esprit de solidarité que l'on a tendance à perdre dans notre société", explique-t-il.

Le départ des 24 heures du Mans moto est fixé au samedi 19 avril. Les autoroutes A28 et A88 sont gratuites pour les motards jusqu'à 13h, lundi 21 avril.