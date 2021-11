Le Havre. Reprise de la Ligue 2 : une saison particulière

Jauge limitée à 5 000 personnes, port du masque obligatoire durant le match et position assise requise. C'est ce qui attend les supporters de foot, au moins jusqu'à la fin octobre, en raison du Covid-19. "C'est une saison étrange qui nous attend, juge le Havrais Florian Hédouin, membre du bureau de la fédération des supporters du HAC. Parce que la limitation des places, la distanciation sociale et les masques ne vont pas permettre de voir les matchs dans des conditions correctes. Et puis, ce sera peut-être spécial au niveau sportif, car on a perdu ou on va perdre nos meilleurs éléments, comme Kadéwéré ou encore Lekhal et Meras, qui pourraient être sur le départ. Je ne suis pas plus inquiet que ça étant donné qu'on a des ressources. Mais j'espère qu'on va mettre des moyens sur nos ambitions." Pour Florian Hédouin, en l'état actuel des choses, le HAC peut prétendre au top 10, si ce n'est au top 7. "J'aimerais que l'équipe soit renforcée pour viser les 5 premières places, voire le podium. Notamment au milieu de terrain et en défense." Malgré tout, les joueurs de Paul Le Guen vont se déplacer à Troyes, le lundi 24 août, lors de la 1re journée de Ligue 2, avec ambition. Un match auquel les supporters du HAC n'assisteront pas. "Nous nous sommes résignés à ne pas organiser de déplacements, puisque la plupart des parcages seront fermés."