En questions. Le Caen Basket Calvados a entamé sa préparation au grand complet

Les basketteurs caennais ont repris le chemin des parquets le lundi 17 août. L'occasion de faire le point avec Fabrice Courcier, l'entraîneur du CBC depuis janvier 2019.

Dans quel état de forme avez-vous retrouvé vos joueurs ?

"Les joueurs sont plutôt en bonne forme physique, il n'y a pas de surpoids ni de problèmes articulaires. Cela veut dire qu'ils ont travaillé. Maintenant, il leur manque un peu de fond."

Comment s'est passée l'arrivée des nouveaux joueurs, notamment étrangers ?

"On a un vrai travail de fond qui a été réalisé par les dirigeants sur la possibilité de travailler en amont sur les dossiers. C'est une vraie réussite par rapport aux difficultés qu'on aurait pu imaginer avoir, avec le coronavirus, d'être à 100 % de l'effectif aujourd'hui."

Quels sont les objectifs de l'équipe pour la saison au sein d'une poule très relevée ?

"Le CBC, de par son histoire, se doit d'avoir l'ambition d'accéder à la Pro B. On a construit une équipe pour pouvoir remplir cet objectif-là. On est déjà 4 ou 5 dans notre poule à vouloir accéder à la Pro B. On reste dans cette perspective qu'il faut gagner chaque match et être plus souverain à domicile, ce qui avait été notre difficulté."

Est-ce que le retour d'Eric Bechaud en tant qu'adjoint est aussi un plus, de par sa connaissance du bassin caennais ?

"Eric connaît bien le club et le territoire, c'est un avantage. Il a de l'expérience et a eu l'occasion de travailler dans la formation du jeune joueur et dans des équipes professionnelles. Il a fait un gros travail lors de l'intersaison sur l'accueil des joueurs. On forme un vrai binôme."