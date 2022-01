Caen. Izia, Gaël Faye, Pomme, Fakear… A ne pas rater au Cargö

Elles ont en commun au moins une Victoire de la musique, signe qu'elles sont incontournables dans le paysage musical français. Izia imposera sa patte rock au Cargö à Caen le jeudi 29 octobre, avec la version live de Citadelle. La poésie de Pomme et son autoharpe sera à découvrir le mercredi 2 décembre. Pour applaudir Clara Luciani qu'on ne présente plus, rendez-vous le mercredi 7 avril. L'adaptation de son roman Petit pays vient de sortir au cinéma, mais Gaël Faye est aussi un chanteur solaire, à découvrir le vendredi 6 novembre. On voyage aussi avec Théo le Vigoureux, alias Fakear. Le Caennais présente son nouvel opus, Everything will grow again, le mardi 2 mars. Monsieur Benjamin Biolay, lui, s'installe vendredi 19 mars.

Enfin les amateurs de bon vieux rock seront servis le samedi 5 décembre, avec le Caen Tribute Fest : le meilleur de Queen, AC/DC, The Doors et Amy Winehouse en une seule soirée.

Pratique. Programmation complète et billetterie sur lecargo.fr