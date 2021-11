[Vidéo] Caen. Un chat coincé dans un moteur : les passants se mobilisent

C'est la belle histoire du jour ! Lundi 17 août, en fin de matinée, Cloé, une jeune femme qui marchait rue Guillaume-le-Conquérant à Caen, a entendu des miaulements. Elle s'est rapidement rendu compte qu'il provenait d'une voiture garée : un chat s'était coincé dans le moteur. "Il a sûrement eu peur des orages, a sauté de l'appartement et s'est réfugié sous cette voiture", indique la jeune femme, restée tout l'après-midi pour aider l'animal. Elle a appelé la police, puis les pompiers. Ces derniers n'ont rien pu faire puisqu'il n'avait pas l'aval de la propriétaire du véhicule. Petit à petit, passants et amis de la propriétaire du chat partie en vacances, se sont mobilisés pour essayer de trouver une solution et sortir Simone, le chat.

Dans l'après-midi, la police municipale a finalement retrouvé la propriétaire de la voiture, qui leur a remis les clés afin d'ouvrir le capot et récupérer l'animal. Ne suffisant pas, un dépanneur a également été appelé. Au final, après plus de 6 heures, Simone a été sortie avec un léger mal de patte.