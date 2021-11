Seine-Maritime. Grand marché nocturne, une première pour Goderville

C'est une première à Goderville, un grand marché nocturne est organisé jeudi 20 août, de 18 heures à 23 heures. Une volonté de la mairie, aidée par la communauté de communes Campagne-de-Caux, pour relancer le commerce et l'attractivité de la ville après la crise du Covid-19.

. - Goderville

80 stands d'artisans et de producteurs locaux s'installeront dans le centre bourg (place Godard Des Vaux et place de Verdun) et le long de la rue Jean-Prévost. Pour les enfants, trois manèges seront présents. Côté animation et restauration, "Duo guinguette" fera danser les visiteurs à l'Auberge des Voyageurs, avec une restauration sur place ou à emporter (moules, burgers, poulet fermier, andouillette, merguez, chipos, sandwiches, frites, crêpes normandes).

L'entrée sera libre mais réglementée, crise sanitaire oblige. Évidemment, le port du masque y sera obligatoire et la jauge sera limitée à 1 000 personnes simultanément. Pour le bon déroulement de cette manifestation, 30 bénévoles sont mobilisés.