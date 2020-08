Le Havre. Le port du masque obligatoire dans certaines rues du centre-ville

Après Rouen, c'est au tour du Havre de déployer les grands moyens. Face au risque de rebond du Covid-19, la préfecture et la ville du Havre ont acté l'obligation du port du masque dans certaines rues, à partir du vendredi 14 août. Cet arrêté préfectoral s'applique à toutes les personnes de plus de 11 ans, au moins jusqu'au mardi 15 septembre.

Trois quartiers concernés

Ce sont principalement les secteurs les plus fréquentés du centre-ville qui sont visés. Dans un communiqué, la préfecture rassemble les rues impactées dans trois grandes cases : le quartier des Halles centrales, le quartier de l'hôtel de ville et de l'espace Coty et le quartier de la plage. Sur la carte ci-dessous, les rues concernées apparaissent en orange.

Les quartiers concernés par l'obligation de porter un masque dans la rue. - Préfecture de Seine-Maritime