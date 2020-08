[Reportage] Rouen. Covid-19 : désormais, le masque est obligatoire, même dans la rue

"C'est illégal de nous obliger à mettre le masque ! Et puis de toute façon vous ne pouvez pas me verbaliser car ma trottinette, c'est un lieu privé !" Heureusement pour Vincent et son équipe de la police municipale, tous les passants ne sont pas des plaisantins avec leur propre vision de la loi. Car, oui, depuis le jeudi 13 août, le port du masque est bien obligatoire en extérieur dans le centre-ville de Rouen. "Ah bon ? Je ne savais pas... Bon bah je le mets, hein !" Dans la rue du Gros-Horloge, quelques heures après l'entrée en vigueur de la mesure, la réponse est pratiquement toujours la même quand les mains plongent dans les poches pour en sortir les fameux morceaux de tissu. Pour Vincent, "le dialogue passe bien surtout parce que nous avons la consigne de faire de la prévention, pour le moment".

Éviter un reconfinement

"J'assume pleinement cette décision, répond le maire de Rouen et président de la Métropole Rouen Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol. Je sais que le masque peut être pénible, gênant mais il vaut mieux être masqué que reconfiné." Pour prendre cette décision, prise avec le préfet de la Seine-Maritime, Nicolas Mayer-Rossignol s'est basé sur les indicateurs de circulation du Covid-19 publiés par l'Agence régionale de santé qui sont "inquiétants". "Un nouveau confinement serait une catastrophe absolue", s'inquiète le maire qui rappelle que les conséquences économiques se font encore sentir. Les commerçants rouennais sont d'ailleurs favorables à cette extension du port du masque : "C'est vrai que c'est un peu moins confortable mais c'est pour le bien de tout le monde", souligne Lætitia Bernard, vendeuse dans un magasin de vêtements du centre-ville. "Il n'y aura plus besoin de demander aux clients de mettre le masque, ils l'auront déjà", abonde sa collègue.

En rouge, les zones où le port du masque est obligatoire : en intra-boulevards et sur les quais de la rive droite, autour du centre Saint-Sever, du parc Grammont, du jardin des plantes et une partie des quais de la rive gauche. - OpenStreetMap

"Nous ferons preuve de discernement"

Avec ce périmètre large où le port du masque est obligatoire, la Ville et la préfecture ont voulu "une obligation simple sans être dans la dentelle" comme certaines villes où seules quelques rues sont concernées. "Évidemment nous ferons preuve de discernement et le respect du port du masque sera plus observé dans des rues très passantes que dans des quartiers résidentiels", tempère une source policière. En cas de non-respect, le contrevenant s'expose à une amende pouvant atteindre 135 €.

Pour s'assurer que tous les habitants de Rouen et de la Métropole (où le masque est obligatoire dans tous les marchés de plein air, brocantes, vide-greniers et foires à tout) aient accès à un masque gratuitement, de nouvelles distributions devraient être "organisées à la fin août", annonce Nicolas Mayer-Rossignol. "Il est important que l'accès aux masques ne soit pas contraint par la situation financière de chacun."