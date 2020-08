[Cartes] Rouen. Le port du masque devient obligatoire dans le centre-ville

Nicolas Mayer-Rossignol avait annoncé des mesures fortes pour endiguer le retour du Covid-19. Dans la soirée du mercredi 12 août, le maire de Rouen et président de la Métropole a détaillé son plan de prévention, avec l'appui de la préfecture. À partir du jeudi 13 août et au moins jusqu'au mercredi 30 septembre, le port du masque devient obligatoire dans plusieurs zones très fréquentées de la ville. Bien évidemment, il le reste aussi dans tous les espaces clos accueillant du public, comme les magasins.

Obligatoire dans tout

le centre-ville

Sans condition de jour, d'heure ou d'événement particulier, le port du masque devient obligatoire dans la rue dans tout le centre-ville de la rive droite. La zone concernée est délimitée par les quais et les grands boulevards extérieurs (Belges, Marne, Yser et Verdun) jusqu'à la place Saint-Paul. Exception notable : les quais bas de la rive droite ne sont pas concernés de 5 h à 10 h du matin "pour permettre la pratique du sport et du jogging".

Le périmètre de l'obligation du port du masque, sur la rive droite de Rouen. - Préfecture de Seine-Maritime

Sur la rive gauche de la ville, cette obligation s'applique dans le parc Grammont ainsi qu'au Jardin des plantes. Comme pour le centre commerçant et touristique de la rive droite, un périmètre a également été tracé autour du centre-commercial Saint-Sever.

Le périmètre de l'obligation du port du masque, autour du centre-commercial Saint-Sever. - Préfecture de Seine-Maritime

Pour les 70 autres communes de la Métropole, à compter de ce jour, le masque devient obligatoire sur tous les marchés, brocantes, foires à tout et vide-greniers. Dans tous ces lieux comme dans tous le pays, les contrevenants risquent une amende de 135 € s'ils ne portent pas de masque. En cas de récidive dans les 15 jours, selon la législation en place et rappelée par la préfecture de Seine-Maritime, cette amende pourra atteindre 1 500 €.