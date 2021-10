Normandie. Un Observatoire des mammifères marins voit le jour

Et si vous aussi, vous pouviez permettre de protéger les espèces marines et d'enrichir les données sur les grands dauphins en mer de la Manche par exemple ? C'est l'idée de l'association GECC - pour Groupe d'Etude des Cétacés du Cotentin - implantée à Cherbourg-en-Cotentin et Port Diélette principalement, qui a lancé officiellement le mardi 11 août le réseau des "Observateurs des mammifères marins en Normandie". "Il s'agit de regrouper des personnes de bonne volonté qui regardent la mer autrement et qui peuvent nous faire part de leurs observations concernant ces mammifères, à la fois les grands dauphins, voire les baleines à bosse, les phoques gris...", explique Jean-Marie Deant, le président de l'association GECC. "Ça permet de voir si la population est stable ou si des espèces comme les marsouins qu'on ne voit plus depuis quelques années, reviennent."

Toutes ces données sont ensuite exploitées entre autres par l'Office français de la biodiversité et l'Observatoire PELAGIS. Plagistes, pêcheurs ou navigateurs, chacun est invité à envoyer photos et localisation en appelant ou en envoyant un mail au GECC. Et pas besoin d'être un professionnel, les bénévoles se chargent de guider les usagers de la mer par téléphone, ou via la plateforme ObsenMER. Une soixantaine de volontaires se sont déjà inscrits.