Concert. Patrick Bruel de retour au Zénith de Rouen

Pendant le confinement, Patrick Bruel a su garder le lien avec son public, se donnant en live sur les réseaux sociaux lors de plusieurs soirées qui ont rassemblé des milliers d'internautes. C'est avec plaisir que le chanteur revient sur scène le jeudi 8 octobre à 20 h au Zénith de Rouen. Un an et demi après un concert réussi dans la même salle, cette prolongation de sa tournée "Ce soir on sort" permettra de voyager à nouveau entre ses succès mythiques et ses nouveautés appréciées. (De 39 à 80 €).