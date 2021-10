Caen. Caen plus convaincant, s'offre le relégué d'Amiens 

Le match.

Après avoir perdu le match des retrouvailles avec leur public face au Havre, les Caennais avaient à cœur de se racheter, quand bien même soit-on toujours dans une phase préparatoire avec toutes les incertitudes qu'elle comporte. Bousculés malgré le fait d'être composé d'un onze qui pourrait tout à fait être celui choisi par Pascal Dupraz pour la reprise de la compétition, le bloc normand résiste aux Picards pendant la première partie de l'acte initial avant de signer un dernier quart d'heure explosif. Bammou envoie un missile de volée dans le petit filet de Thuram (30e) et N'Sona conclut parfaitement une mise sur orbite de Gioacchini (37e) pour porter la marque à 2-0 au moment de la pause, juste de quoi se faire raccompagner sous les applaudissement par le public normand.

Yacine Bammou en vue

Le second acte débute de manière très équilibré et seul Gomez tente sa chance, sans danger pour Riou (50e). La réponse caennaise est nettement plus cinglante puisque le très bon Bammou trouve le poteau de Thuram sur corner de Deminguet (57e). Toujours équilibrés bien que très musclés par Amiens, les débats voient Riou s'en sortir d'une belle claquette sur un tir tendu de Papeau avant la dernière pause fraîcheur du soir (61e). N'Sona lui, pense pouvoir faire enfler l'écart encore mais son plat du pied après un relais avec Bammou file à gauche du but Picard (74e). L'entrée dans les dix dernières minutes voit les Normands baisser de pied et les Nordistes en profiter, Otéro vient piquer son ballon devant Riou (82e). La fin de match est plus ardue physiquement pour les Malherbistes qui préservent toutefois leur avantage jusqu'au coup de sifflet final matérialisant une première prestation très positive dans cet été 2020.

La fiche.

Mi-temps : 2-0, score final : 2-1, Avertissements : Caen : Armougom (47e), Tchokounté (89e), Deminguet (90e) Amiens : Sy (3e) , Papeau (60e)

CAEN: Riou, Yago (Vandermersch 65e), Rivierez, Weber, Armougom (M'Bengue 78e), Oniangue, Deminguet, Pi (Beka Beka 54e), Bammou (Moussaki 78e), N'Sona, Gioacchini (Tchokounté 65e), entr : Pascal Dupraz

AMIENS : Thuram, Bandeira, Monzago, Gendrey, Sy , Goddos, Blin, Gomez, Otéro, Gomis, Papeau, entr : Lukas Elsner

But : Caen : Bammou (30e) , N'Sona (37e), Amiens : Otéro (82e)