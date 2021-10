Calvados. Le département bascule en vigilance orange canicule

Météo France a relevé le Calvados en vigilance orange, vendredi 7 août. Après avoir atteint 40°C en cette veille de week-end, les températures seront à nouveau très chaude demain, avec des minimales comprises entre 17 et 23°C.

Samedi 8 août, on attend ainsi 30 à 32°C dans le Bessin, le Bocage Virois et la Suisse Normande, 34 à 37°C dans le Pays d'Auge et 30°C sur la Côte Fleurie. Les températures nocturnes seront comprises entre 17 et 21°C.

Dimanche 9 août, les températures minimales seront comprises entre 17 et 23°C. L'après-midi, les températures attendues seront comprises entre 28 et 35°C, voire 37°C dans le Pays d'Auge.

Lundi 10 août, les températures maximales baisseront de 2 à 3°C, notamment dans la partie Est du Calvados. Les températures minimales resteront élevées.

La vigilance de chacun est de rigueur, notamment envers les personnes âgées, fragiles ou les jeunes enfants.