L'agriculteur haut-normand a bien changé

L'agriculteur en Haute-Normandie n'est pas à la tête de petite structure péri-urbaine, bien au contraire. L'étude menée par l'Insee fait en effet apparaître que la taille des exploitations agricoles haut-normandes est supérieure à la moyenne nationale. Il faut dire que les deux tiers du territoire haut-normand est consacré à cette activité.

On découvre également que le monde agricole évolue, partagé entre les petites exploitations héritées d'une agriculture traditionnelle et les structures beaucoup plus grandes qui se sont érigées en sociétés de production. Ainsi, entre 2000 et 2010, 29% des exploitations ont disparu : elles étaient plus nombreuses à disparaître dans l'Eure (-35%) qu'en Seine-Maritime (-24%).

Pratique. Retrouvez la totalité de l'étude sur le site de l'Insee