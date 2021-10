Deauville. Le port du masque en extérieur étendu en ville et sur les planches

Après Honfleur, l'autre cité la plus touristique de la côte fleurie impose à son tour le port du masque dans les rues les plus fréquentée. Ainsi, les célèbres planches de Deauville mais aussi l'axe casino/bassin Morny et les rues adjacentes sont désormais concernées elles aussi par le port du masque obligatoire en extérieur. La mesure concerne toutes les personnes âgées de plus de 11 ans, sous peine de se voir dresser une amende de 135 euros.

⚠️ PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES RUES ET ESPACES PUBLICS DE DEAUVILLE 😷

Pour limiter la transmission du #COVID19 et organiser la sécurité de chacun, la Ville de #Deauville impose cette mesure jusqu'au 31 août inclus.

— Deauville (@DeauvilleFr) August 7, 2020

Liste des rues et places concernées :

- rue Désiré Le Hoc

- rue Eugène Colas

- rue Olliffe, entre la rue Victor Hugo et l'avenue de la République

- rue Gambetta, entre la rue Victor Hugo et l'avenue de la République

- rue Breney, entre la place Morny et la rue Mirabeau

- avenue Lucien Barrière

- rue Hoche, entre la rue Jean Mermoz et la rue Victor Hugo

- rue Edmond Blanc

- rue du Casino

- rue Gontaut-Biron, entre Place Yves Saint-Laurent et la rue Leclerc

- place Morny

- place Yves Saint-Laurent

- promenade des Planches