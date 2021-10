Granville. Au programme du festival Mission on the Roc

L'histoire de ce festival

Crée en 2016, autour de l'église Notre-Dame du Cap Lihou, le festival Mission on the Roc revient cette année pour sa 5e édition du 1er au 15 août. Il a pour but de faire rayonner le plus beau joyau de cette cité et de rendre toujours plus actuelle la description qu'en donnait déjà en 1445 la charte de Charles VII : "Sur un roc presque tout environné de mer : une église très-dévote fondée en honneur et révérence de Notre-Dame.".

Concerts, expositions, visites...

Mais aussi illuminations à la bougie et Conférences s'enchaîneront pendant ces 15 jours ponctués d'intenses réflexions, d'émotions musicales, d'échanges et d'élévations spirituelles pour contribuer à mieux faire découvrir l'église Notre-Dame du Cap Lihou et son message souligné par l'abbé Antoine : "Découvrir pour connaître, connaître pour aimer, aimer pour transmettre !"

Au menu de l'édition 2020

L'édition s'annonce riche en diversité avec près de 21 concerts, 11 conférences, deux pièces de théâtre, une exposition exceptionnelle et bien d'autres événements… Fallait-il maintenir le festival en s'exposant à d'importantes difficultés sur le plan des exigences sanitaires et prendre le risque d'une grave fragilisation sur le plan financier ?

Pour l'abbé Guillaume Antoine, "maintenir avec les règles sanitaires semblait important dans notre société afin de nourrir et cultiver les corps, quand le contexte appelle surtout un sursaut des esprits et des âmes !"