Calvados. Sénatoriales : le maire de Carpiquet conduit la liste "Renaissance de nos territoires"

C'est en invoquant les mots de Jean Castex que la liste Renaissance de nos territoires présente sa candidature aux élections sénatoriales du dimanche 27 septembre. "Les territoires, c'est la vie des gens. Libérer les territoires, c'est libérer les énergies", disait le Premier ministre, à l'occasion de sa déclaration de politique générale. Les cinq élus du Calvados qui composent la liste le prennent au mot, "convaincus de l'urgence à porter la voix des territoires et déterminés à défendre les élus de proximité, qui constituent les fondations solides de notre démocratie". C'est Pascal Serard, maire de Carpiquet et conseiller communautaire, qui porte cette liste. A ses côtés : Elif Dal, maire-adjointe de Norolles, David Lemaresquier, maire-adjoint de Bayeux, Christophe Le Boulanger, maire de Caumont-sur-Aure et vice-président à la culture de Pré-Bocage Intercom et Stéphanie Fresnais, conseillère municipale à Trouville et conseillère communautaire.

Soutenue par les partis de la majorité présidentielle, cette liste se veut au-delà des "traditionnels clivages politiques droite-gauche", préférant "le bon sens" aux "idéologies partisanes".

Le dimanche 27 septembre, les grands électeurs seront appelés aux urnes pour renouveler la moitié des sénateurs.

En Normandie, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime sont concernés.