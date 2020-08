Calvados. Sénatoriales : union des deux sortants Sonia de la Provôté et Pascal Allizard

Lors du dernier scrutin en 2014, ils apparaissaient sur deux listes différentes. En 2020, les sortants Sonia de la Provôté (UDI) et Pascal Allizard (LR) feront cause commune pour les sénatoriales du dimanche 27 septembre. C'est la Caennaise qui conduira la liste intitulée Unis pour le Calvados. Outre son confrère sénateur, elle sera composée de trois conseillers départementaux de la majorité : Audrey Gadenne, élue sur le canton de Pont-L'Evêque et conseillère municipale à Reux, Patrick Thomines, élu à Trévières et par ailleurs maire de Colleville-sur-Mer et président d'Isigny Omaha Intercom et enfin Véronique Maymaud, élue sur le canton de Livarot et maire adjointe de Saint-Pierre-en-Auge. Les candidats mettent en avant leur volonté que "les territoires du Calvados impriment leur marque dans les textes, les rendent utiles et applicables". "Ce qui nous rassemble est ce qui nous rendra plus efficaces et utiles", affirment les élus, empruntant à Gérard Larcher, président du palais du Luxembourg, sa formule : "Le Sénat ne dit jamais oui par discipline et non par dogmatisme."

Sonia de la Provôté, qui conduit la liste, avait succédé en 2017 à Jean-Léonce Dupont, président du Conseil départemental, qui avait démissionné afin de se conformer à la loi sur le non cumul des mandats.

Seuls les grands électeurs sont appelés aux urnes, dimanche 27 septembre, pour renouveler la moitié des sénateurs, élus pour six ans.