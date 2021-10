Seine-Maritime. Fortes chaleurs, sept feux de champs ce vendredi dans le département

Vendredi 31 juillet, sept feux de champs se sont déclarés en Seine-Maritime. Parmi les plus importants : un engin agricole s'est embrasé vers 13 heures 30 à Thietreville. Les flammes se sont propagées à la récolte sur 2 000 m². 13 pompiers ont été mobilisés. Vers 14 heures 20, c'est un feu de chaume qui s'est déclaré sur la commune de Sausseuzemare-en-Caux détruisant 5 000 m² de champ et menaçant un poste de transformation de gaz. Là aussi, 13 pompiers sont intervenus. Autre incendie important : peu avant 15 heures à Saint-Vaast-du-Val. 15 hectares de récolte et de chaume sont partis en fumée à cause de l'incendie d'un engin agricole. Pour venir à bout des flammes, 21 pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.