Bayeux. La Tapisserie de Bayeux ne peut accueillir que 500 visiteurs par jour

C'est sans doute le musée le plus célèbre, au-delà des frontières normandes. La tapisserie de Bayeux, qui raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant, attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Ils étaient 4110 000 en 2019. Mais cet été, le musée voit son nombre de visiteur diminuer à cause du coronavirus. "On accueille 500 visiteurs par jour, soit cinq fois moins que d'habitude, à cause du protocole sanitaire strict. La tapisserie est fermée le midi pour tout désinfecter" indique Loïc Jamin, maire adjoint en charge des musées. Si les visiteurs bénéficient de conditions optimales pour découvrir la célèbre broderie, il arrive que la file d'attente dépasse les 2h30. En temps normal, 70 % des clients des trois musées bayeusains sont étrangers et 30 % sont français. Cette année, c'est l'inverse. La Tapisserie, le MAHB et le musée de la bataille de Normandie enregistrent seulement 20 % de leur clientèle habituelle durant l'été. Mais Loïc Jamin tempère : "On sait gérer des crises. Nous avons déjà connu une baisse similaire de fréquentation lors des attentats de 2015."