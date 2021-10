Près de Rouen. [Mise à jour] L'enfant de 12 ans portée disparue retrouvée saine et sauve

L'appel à témoins de la police aura été bref. Quelques minutes après sa publication sur les réseaux sociaux, les autorités annonçaient avoir retrouvé la petite Bochra "saine et sauve". Selon une source policière, elle aurait été retrouvée "à proximité du domicile de sa famille d'accueil". En milieu de matinée, un équipage de police était en route pour récupérer la fillette et une enquête va être ouverte pour comprendre les causes de sa disparition pendant un peu moins d'une journée.

Une enquête ouverte

Ses proches n'avaient plus eu de nouvelles de la petite fille de 12 ans depuis le mardi 28 juillet en milieu d'après-midi. Selon les informations transmises par la police, elle serait partie de chez sa tante, à Amfreville-la-Mi-Voie, entre 15 heures et 17 h 30.

Les personnes qui auraient des informations sur cette disparition peuvent contacter directement les enquêteurs au 02 32 81 25 94.