Orne. La sénatrice Nathalie Goulet demande une rue Gisèle-Halimi à Alençon

Quelques heures seulement après le décès de Gisèle Halimi à l'âge de 93 ans, la sénatrice UDI de l'Orne Nathalie Goulet explique qu'elle va proposer au maire d'Alençon, Joaquim Pueyo, de dénommer une rue de sa cité préfectorale, du "nom de celle qui s'est battue avec conviction, élégance, détermination et talent pour la cause des femmes, de la justice et de la liberté".

"Du droit à l'avortement aux combattantes de la libération de d'Algérie, elle a mené tous les combats. Son courage est un exemple et elle nous a montré qu'être féministe n'était synonyme ni de grossièreté, ni de provocations. Ma génération lui doit beaucoup", conclut la sénatrice Ornaise dans sa demande.