Calvados. Le port du masque obligatoire sur les marchés de plusieurs communes

Le panier, la monnaie… Et désormais le masque ! Il sera indispensable pour faire le marché à Deauville et à Caen, à partir du mercredi 29 juillet. "Le département connaît dans ces lieux une très forte concentration touristique, ce qui m'a amené, à la demande des maires, de prendre des arrêtés pour imposer le port du masque sur ces marchés", indique le préfet du Calvados, Philippe Court. A Caen, affichage et ronde des policiers municipaux permettront d'informer les badauds. "On ne pourra pas mettre un policier derrière chaque personne", souligne Joël Bruneau, le maire, qui compte sur la responsabilité de chacun. Les contrevenants s'exposeront tout de même à une contravention de 135 €.

La ville de Trouville a pris une décision similaire pour les marchés de plein air, notamment le marché nocturne du jeudi. A Cabourg, c'est l'avenue de la mer et ses abords qui sont concernés.