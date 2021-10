Cabourg. Le port du masque obligatoire dans plusieurs rues du centre-ville

Pour éviter au maximum la propagation du coronavirus, Tristan Duval, le maire de Cabourg, a décidé d'imposer le port du masque dans les rues les plus fréquentées de la station balnéaire. A partir du mardi 28 juillet, il sera obligatoire d'en porter un sur l'Avenue de la Mer, les rues commerçantes adjacentes à l'artère principale et la place du marché, entre 7 heures et 23 heures. Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans sont concernées. Cette mesure sera en place jusqu'à nouvel ordre.