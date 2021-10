Seine-Maritime. Récoltes : incendies en série dans des champs agricoles

Plusieurs feux se sont déclarés dans des champs agricoles le lundi 27 juillet en Seine-Maritime. Des incendies liés aux travaux de récoltes. Environ 500 m3 sont partis en fumée à Goderville, 12 hectares à Ecretteville-lès-Baons et plus de 5 000 m2 à Ermenouville. Les sols sont très secs actuellement et la végétation prend feu rapidement. La tâche des pompiers a été compliquée par le vent, soufflant en ce lundi après-midi à 50 km/h. Au total, 35 pompiers ont été mobilisés.