Normandie. Le chômage dans la région augmente au second trimestre

L'épidémie de Covid-19 a particulièrement impacté le marché de l'emploi au second trimestre en Normandie. Ainsi, en catégorie A, le nombre de chômeurs augmente de 25,9 % par rapport aux trois premiers mois de l'année (+41 320 personnes), et de 24 % en un an, selon les chiffres diffusés lundi 27 juillet par Pôle Emploi et la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). "L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi a été très contrastée entre les mois d'avril, de mai et de juin", indiquent les deux organismes, qui publient également des statistiques mensuelles en plus des chiffres trimestriels.

Ainsi, à fin juin 2020, ce sont 189 160 demandeurs d'emploi qui sont inscrits en catégorie A, soit 6,2 % de moins qu'à la fin mai (-12 540 personnes). Lorsque l'on y ajoute les catégories B et C, on totalise 292 200 demandeurs à la fin juin, soit 0,4 % de plus qu'à fin mai 2020 (+1 200 personnes).

En moyenne au 2e trimestre 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A augmente dans les cinq départements normands : +32,1 % dans la Manche, +29,7 % dans le Calvados, +25,5 % dans l'Orne, +23,8 % dans l'Eure et +23,6 % en Seine-Maritime.

À fin juin, en un mois, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue de 7,2 % dans la Manche et le Calvados, de 5,9 % dans l'Eure, de 5,8 % en Seine-Maritime et de 4,9 % dans l'Orne.

En revanche, en trois mois et les trois catégories cumulées, le nombre de demandeurs d'emploi augmente dans les cinq départements normands : +8,6 % dans la Manche, +7,4 % dans le Calvados, +5,4 % et dans l'Orne, +5,0 % en Seine-Maritime et +4,7 % dans l'Eure. Il augmente en un mois, à fin juin, de 0,8 % dans l'Orne, de 0,6 % dans l'Eure, de 0,5 % en Seine-Maritime et de 0,1 % dans la Manche et le Calvados.