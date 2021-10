Seine-Maritime. Darmanin vient saluer la mémoire du père Hamel

Le ministre de l'intérieur fraîchement nommé avait décidé de faire le déplacement jusqu'en Seine Maritime, ce dimanche 26 juillet, pour assister aux hommages religieux et républicains, rendus au père Jacques Hamel, victime, en 2016, d'un attentat revendiqué par l'état Islamique. Un assassinat perpétré au cœur même de l'église de Saint-Etienne du Rouvray, un édifice encore trop petit pour accueillir tous ceux qui étaient venus saluer une nouvelle fois la mémoire de l'abbé martyr. Parmi elles, la sœur de Jacques Hamel ou des représentants des autres cultes.

C'est en cortège que les personnes venus rendre hommage au père Hamel ont rejoint l'église, en tête de ce cortège, le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin et l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun - photo Charles Turcant

"Les assassins du Père Hamel pensaient avoir raison et nous avons raison de penser qu'ils avaient tort". Voilà les mots prononcés par Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, dans son homélie. Des mots religieux qui ont trouvé un écho avec les mots républicains prononcés quelques minutes plus tard par Gérald Darmanin, devant la stèle en mémoire du père Hamel : "La République n'est pas la négation des religions. Au contraire, elle incarne le devoir de respect d'autrui" a martelé le ministre de l'intérieur dans un discours perturbé par quelques invectives venant du public et faisant référence aux affaires judiciaires dans lesquelles le locataire de la place Beauvau est impliqué. Plusieurs personnes ont été interpellées

Des interpellations ont eu lieu en marge de la prise de parole du ministre de l'intérieur. - photo Charles Turcant