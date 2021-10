Courseulles-sur-Mer. Vol du drapeau français flottant au pied de la Croix de Lorraine

Davy Rocher, membre de Fidélité Gaulliste et ancien combattant, annonçait vendredi soir le vol du drapeau, hissé le 14 juin dernier par Fidélité Gaulliste à la Croix de Lorraine. Le 14 juin 1944 est la date à laquelle le Général de Gaulle a posé pied sur la terre de France pour la première fois depuis son départ pour Londres, et son appel du 18 juin 1940. Les Anciens Combattants et la Fidélité Gaulliste célèbrent chaque année cet anniversaire au pied du monument, avec les élus de Courseulles-sur-Mer et de Graye-sur-Mer, le monument ayant été érigé en 1990 à la limite entre ces deux communes.

"Nous déplorons un acte de vandalisme à La Croix de Lorraine avec le vol du drapeau tricolore et la dégradation du mât. Francis Nicaise, adjoint à la sécurité, a porté plainte au nom de la municipalité. Nous souhaitons que les auteurs soient rapidement identifiés. En espérant qu'il s'agit d'un acte sans signification politique particulière. La ville veillera à faire réinstaller ce drapeau au plus vite." indique la maire, Anne-Marie Philippeaux