Seine-Maritime. Cinq hectares de végétation détruits par des incendies

Le phénomène se répète jour après jour en ce moment. La pluie a été rare en juillet, les sols sont secs et le fort vent d'ouest favorise la propagation des flammes. Et comme des averses sont prévues ce week-end des 25 et 26 juillet, les agriculteurs se pressent pour les moissons. Conséquences, le jeudi 23 juillet, deux importants feux de végétation ont été à déplorer en Seine-Maritime, à Villy-sur-Yères et à La Crique.

En tout, cinq hectares de chaume ont brûlé sur des parcelles de 28 hectares. Dans l'incendie de La Crique, un engin agricole a aussi été détruit par les flammes. 33 pompiers et 11 engins ont été mobilisés dans les deux interventions. En fin d'après-midi, les deux feux avaient pu être éteints.