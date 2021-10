Saint-Étienne-du-Rouvray. Assassinat du père Hamel : Gérald Darmanin aux commémorations

Le dimanche 26 juillet 2020, la petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray commémorera le quatrième anniversaire de l'attentat dont elle fut victime et de la mort de son prêtre, le père Jacques Hamel. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fera le déplacement, selon un communiqué transmis par le diocèse.

En présence de l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, et du président de la conférence des Évêques de France, Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, le ministre pourrait participer à la marche silencieuse prévue entre le presbytère et l'église à 10 heures. Une messe suivra à 10 h 30, avant une cérémonie républicaine organisée devant la stèle pour la paix et la fraternité.