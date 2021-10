Cotentin. Cinq kayakistes dont trois enfants en difficultés hélitreuillés

Sauvetage en mer, CROSS. Deux adultes et trois enfants se sont retrouvés en difficultés le mercredi 22 juillet avec leurs kayaks de mer, dans les rochers du Nez de Jobourg. Ils ont été hélitreuillés et sont sains et saufs.