Normandie. Des dépistages du coronavirus en bord de mer cet été

Se faire tester du coronavirus en bord de mer cet été ? En voilà une bonne idée de l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie.

15 centres dans les stations balnéaires de la région

Afin d'intensifier les dépistages et d'éviter une reprise de l'épidémie, quinze centres de dépistage éphémères vont être installés dans les stations balnéaires de la région, là où les touristes sont les plus nombreux. Ils sont gratuits et sans ordonnance. "L'intérêt est de casser les chaînes de transmission, y compris celles qu'on ne voyait pas car ce virus est parfois silencieux", indique Thomas Deroche, le nouveau directeur de l'ARS.

Des centres de dépistage presque les pieds dans l'eau Impossible de lire le son.

Le premier ouvre ce jeudi 23 juillet à Agon-Coutainville dans la Manche, puis à Jullouville. En Seine-Maritime, le Havre inaugure le dispositif samedi 25 juillet, avant de le développer à Etretat, Dieppe et Le Tréport. Dans le Calvados, six centres vont ouvrir à Ouistreham, Courseulles-sur-Mer, Arromanches, Cabourg, Honfleur et Deauville. Dans l'Orne, rendez-vous à Bagnoles-de-l'Orne et Mortagne-au-Perche et à Giverny concernant l'Eure.