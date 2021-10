La majorité confrontée au "sparadrap" de l'affaire Darmanin

Plus de 15 jours après sa nomination place Beauvau, Gérald Darmanin doit faire face à une polémique autour d'une accusation de viol qui, loin de s'étioler, le fragilise et oblige gouvernement et majorité à le soutenir en bloc, parfois de manière embarrassée.