Le Havre. Estiv'Emploi : reprendre son avenir en main

La recherche d'un travail ne s'arrête pas l'été. C'est pour cette raison que la mission locale Le Havre Estuaire Littoral a lancé l'opération Estiv'Emploi, le lundi 6 juillet. Elle se poursuit jusqu'à la fin septembre. Des rencontres et des ateliers sont organisés. L'idée est de proposer aux jeunes et aux entreprises un accompagnement pendant l'été. Pour les jeunes, "on leur propose des thématiques en lien avec l'emploi, la formation, l'entrepreneuriat, l'alternance, mais également des ateliers plus conviviaux autour du sport, de la culture, de la mobilité et de la citoyenneté. Du côté des entreprises, notre aide pour les accompagner dans leurs démarches de recrutement est renforcée depuis la sortie du confinement", explique Charline Lemaire, chargée de la communication à la mission locale Le Havre Estuaire Littoral. Myriam, 24 ans, qui vient de terminer une formation de management, a participé à l'atelier "Chasseur de têtes" dans le cadre d'Estiv'Emploi. Elle a pu rencontrer, lors d'un entretien, une marraine du réseau de parrainage. "J'ai répondu à ses questions. On a parlé de mon expérience, on a regardé mon CV. La marraine a également pu me donner des conseils. Je vais ainsi pouvoir mettre en avant mes atouts avant de prospecter les entreprises pouvant être intéressées par mon profil."

Tous les jeunes de 16 à 25 ans, engagés dans une démarche de recherche d'emploi, qui résident sur le territoire Le Havre Estuaire Littoral, peuvent participer à Estiv'Emploi, même s'ils ne sont pas inscrits à la mission locale. Plus d'informations sur le site internet, www.ml-lehavre.fr