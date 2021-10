Eure. Pédophilie : un ex-directeur d'école jugé le 13 août

Un ex-directeur d'école à Val-de-Reuil comparaîtra le jeudi 13 août prochain devant le tribunal correctionnel d'Évreux pour des agressions sexuelles sur mineurs, a-t-on appris le lundi 13 juillet auprès du parquet. L'enseignant âgé de 37 ans, incarcéré depuis août 2019 à la suite de la révocation de son contrôle judiciaire, avait été mis en examen également pour la détention d'images à caractère pédopornographique, a indiqué Patrice Lemonnier, avocat général du parquet de Rouen.

Trois victimes présumées de 3 à 8 ans

"Il y a eu plusieurs victimes. 1 800 clichés pédopornographiques ont été trouvés sur son ordinateur. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende", a précisé le procureur de la République d'Évreux, Dominique Puechmaille. Trois victimes présumées ont été identifiées : "La plus jeune a trois ans, la plus âgée huit ans", selon Patrice Lemonnier. Une demande de remise en liberté a été rejetée début juin par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. Ce procès fait suite à plusieurs plaintes de familles.

Le prévenu avait été placé en garde à vue en mars 2018, selon M. Lemonnier. Le secrétariat de l'avocate du prévenu, Me Delphine Bergeron Durand, a fait savoir que celle-ci ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.

