Saint-Martin-de-Mailloc. Un père et sa fille décèdent dans un accident de moto

Il était près de 22h, le samedi 11 juillet, lorsque les pompiers de Lisieux et d'Orbec ont été appelés sur un accident de la circulation, à Saint-Martin-de-Mailloc. Sur la départementale 164, une moto et une voiture étaient impliqués, laissant un bilan humain très lourd.

Deux morts, dont une adolescente

Sur place, les secours n'ont pu que constater le décès des deux occupants du deux-roues : un homme de 38 ans, le pilote, et sa passagère, sa fille âgée de 15 ans. Dans la voiture, un homme de 24 ans a lui aussi été blessé et conduit vers l'hôpital de Lisieux "en urgence relative", selon les pompiers. Pour le moment, les causes de ce drame ne sont pas connues mais la gendarmerie était sur place peu après l'accident.